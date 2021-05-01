أولى المواقف الكوردستانية بعد هجوم داعش على البيشمركة في كركوك

2021/05/01 | 14:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

1883 مشاهدة

اعرب اقليم كوردستان، السبت، عن ادانته للهجوم الذي شنه تنظيم داعش ضد موقع لقوات البيشمركة في كركوك، اسفر عن سقوط ضحايا.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس اقليم كوردستان تلقى NRT عربية نسخة منه (1 ايار 2021)، فقد دعا "نيجيرفان بارزاني البرلمان والحكومة الاتحادية، والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك السريع لسد الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه التنظيم المتشدد على قوات البيشمركة في كركوك".

وقال بارزاني انه "في الساعة 12:30 من صباح اليوم، هاجم مسلحو تنظيم داعش الإرهابي مواقع البيشمركة في محور غرب كركوك لقوات بيشمركة كوردستان بالقرب من قرية (قاية باشي) التابعة لناحية بردي (آلتون كوبري) بمحافظة كركوك، وأسفر الهجوم عن استشهاد ثلاثة من البيشمركة الذین تصدوا بكل شجاعة وبسالة لهجوم داعش، نعزي عوائل الشهداء البيشمركة الثلاثة ونرجو الشفاء العاجل للجرحى".

وتابع "نحن نبهنا لمرات عدة الحكومة الإتحادية والتحالف الدولي من مخاطر تنظيم داعش واستفادته من الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف "من هنا نطالب مرة أخرى البرلمان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي ضد داعش الاستعجال في العمل بتشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي في مناطق النزاع حتى لاتستغل هذه المنطقة من قبل الجماعة الارهابية داعش لان هناك مخاوف كبيرة على اقليم كردستان والعراق عموما وخطر على امن جميع المنطقة والعالم".

واشار بارزاني الى ان "اقليم كردستان على استعداد للتعاون التام من اجل تشكيل هذه القوة بشكل سريع".

من جهتها، عزت وزارة البيشمركة، اليوم السبت، وقوع الهجوم الذي شنه تنظيم داعش واستهدف قواتها في كركوك إلى الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والمشمولة بالمادة 140.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "جراء الفراغ الأمني الحاصل بين قوات البيشمركة والجيش العراقي شن ارهابيو داعش هجوما على مواقع اللواء العاشر للمشاة في مرتفعات (زورگـزراو) في المحور الخامس"، مؤكدا على التصدي للهجوم وملاحقة الإرهابيين.

وأضافت "من هنا نعلن ان قوات البيشمركة دائما على اهبة الاستعداد، وان هذه الأفعال الارهابية الجبانة لن تزعزع شعب كردستان ولن تقوض الاستقرار والهدوء والأمن الذي يتمتع به الإقليم".

ووفقا للبيان فقد أكدت الوزارة أنها ولمرات عدة حذرت سابقا بخصوص مخاطر الارهابيين في تلك المنطقة التي تعاني فراغا أمنياً للأسف سبب ذلك بانتهاز الفرصة من قبل الإرهابيين"، مشيرة إلى "حاجة هذه المنطقة لقوة مشتركة من البيشمركة والجيش والتعاون والتنسيق التام ومن الجوانب كافة".

واختتمت الوزارة البيان بالقول: "نريد أن نقول للإرهابيين إن قوات البيشمركة سيكون لها رد قوي على هذا الهجوم الجبان ونطمئن شعب كردستان ان امن الاقليم واستقراره سيكون محميا دوما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولى المواقف الكوردستانية بعد هجوم داعش على البيشمركة في كركوك) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولى المواقف الكوردستانية بعد هجوم داعش على البيشمركة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).