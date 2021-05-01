2021/05/01 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة ذكرت إذاعة “RAC 1” الكتالونية، أن إدارة برشلونة أجرت اتصالات مع مسؤولين في باريس سان جيرمان، لمعرفة موقفهم من بيع نجمهم البرازيلي نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ووفقا للإذاعة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يطلب استعادة نيمار..



وسان جيرمان يرد المركز الخبري الوطني.

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