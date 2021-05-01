محافظة عراقية كانت “موبوءة” تحافظ على معدل مطمئن من الاصابات

2021/05/01 | 14:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان إنه “تم اجراء 977 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR”.

وبحسب البيان، “بلغ عدد الاصابات الجديدة 233 إصابة، مقابل 183حالة شفاء، فيما سجلت النجف حالة وفاة واحدة”.

وأضحت الدائرة أن “من بين الاصابات (7) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 53700

مجموع حالات الشفاء : 47126

مجموع الوفيات : 488

مجموع الحالات تحت العلاج : 6086

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3825”.

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