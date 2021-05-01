أول محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

2021/05/01 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم الثلاثاء المقبل.

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وذكر بيان عن المكتب الاعلامي للمحافظ، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آيار 2021)، أنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء من هذا الاسبوع بمناسبة ذكرى "استشهاد الامام علي".

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