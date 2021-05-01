يقودها الكاظمي.. إنطلاق حملة كبرى لمنع تكرار حوادث الحرائق

2021/05/01 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن انطلاق حملة كبرى يقودها رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمنع تكرار حوادث الحرائق.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان ان هناك حملة كبرى يقودها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي لمنع تكرار حوادث الحرائق عبر إزالة المخالفات، لافتاً الى أن جميع وزارات الدولة وامانة بغداد ودوائر البلدية معنية بهذه الحملة.

وأضاف أن الحريق الاخير الذي حدث في مخزن للزيوت كان مشيداً على ارض متجاوز عليها، ومبني من الصفيح ومخزوناته خطرة جدا وفي مكان خطر”، مؤكداً أن الدفاع المدني رصد وجود الكثير من المخازن التي تحتوي على مواد خطرة موجودة في وسط المناطق السكنية ببغداد.ودعا بوهان دوائر البلدية الى القيام بواجباتها بازالة المخازن من المناطق السكنية بقوة القانون، مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود لمنع تكرار حوادث الحرائق.

ولفت الى أنه بعد حادث مستشفى ابن الخطيب، بدأت المؤسسات تستشعر بالخطر وتستجيب لوصايا الدفاع المدني وأن هناك تنسيقاً عالياً ولجاناً مشتركة بين الدفاع المدني ووزارات ودوائر الدولة لمساعدتها في تجاوز ما موجود من ملاحظات

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