2021/05/01 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب ان الوضع الأمني في كركوك والمناطق المتنازع عليها يتطلب تنسيقا أمنيا وتعاونا بين القوات الامنية وقوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي.

وقالت الكتلة في بيان علقت من خلاله على الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش وأوقع خسائر بشرية بين صفوف قوات البيشمركة، قالت ان تنظيم داعش يستغل مناطق مختلفة في محافظة كركوك ولكن بوتيرة اكبر وبعمليات اشد من سابقاتها في تطور ملحوظ في خططه الهجومية، لافتة الى ان هذا التصعيد الخطير يؤكد جليا ان التنظيم يعيد نشاطه، مستغلا الفراغ الأمني في كركوك، والظروف السياسية والامنية التي يعيشها العراق حاليا وهو مقبل على انتخابات برلمانية قادمة والدخول في جولات مفاوضات اتفاقية الحوار الاستراتيجي.

ودعت الكتلة الحكومة الاتحادية الى الاخذ بنظر الاعتبار هذا التطور الكبير والتصعيد في الهجمات ونوعيتها، واتخاذ الخطوات العاجلة للرد، وتشكيل قوة مشتركة تضم القوات الامنية وقوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الديمقراطي الكردستاني تدعو الحكومة الى تحرك عاجل وتشكيل قوة مشتركة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الديمقراطي الكردستاني تدعو الحكومة الى تحرك عاجل وتشكيل قوة مشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).