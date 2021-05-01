صحة النجف تعلن عن الموقف الوبائي في المحافظة

2021/05/01 | 15:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الدائرة في بيان، إنه “تم اجراء 977 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR”.وأضافت انه “بلغ عدد الاصابات الجديدة 233 إصابة، مقابل 183حالة شفاء، فيما سجلت النجف حالة وفاة واحدة”.وأضحت الدائرة أن “من بين […]

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