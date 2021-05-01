2021/05/01 | 15:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال شخصين حاولا نقل المخدرات من أربيل إلى بريطانيا بطريقة غريبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخصين حاولا نقل المخدرات من أربيل إلى بريطانيا بطريقة غريبة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخصين حاولا نقل المخدرات من أربيل إلى بريطانيا بطريقة غريبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).