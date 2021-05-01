النجف تعطل الدوام ليوم واحد

2021/05/01 | 15:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت محافظة النجف الاشرف، انها ستعطل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة يوم الثلاثاء المقبل.

واعلنت المحافظة في بيان مقتضب حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم السبت، عن تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء من هذا الاسبوع بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع).

PUKmedia اعلام محافظة النجف

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