الامن والدفاع النيابية تصدر تحذيرا عقب هجمات واسعة لداعش ضد القوات الامنية

2021/05/01 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، من تكرار الخروقات الامنية في المناطق المتنازع عليها.

وعبر عضو اللجنة كاطع الركابي، في تصريح خص به موقع NRT عربية (1 ايار 2021)، عن "اسفه لعدم توصل سلطتي الامن الاتحادية والاقليم الى اتفاق بشان وضع نقاط مشتركة في تلك المناطق التي تشهد بين حين واخر تعرضات لداعش بالرغم من الاجتماعات التي عقدت في وقت سابق".

واكد ان هذه "الهجومات ليست وليدة الصدفة وسبق وان حذرنا منها وطالبنا بعمل مشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة لكن الجهود لم تثمر باي شيء حتى الان".

ونبه عضو اللجنة "القوات الامنية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الاراضي العراقية والمواطنين".

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