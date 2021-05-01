الإعلان عن نتائج التحقيق في وفاة مارادونا

2021/05/01 | 15:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خلصت لجنة طبية تولت التحقيق في ملابسات وفاة نجم كرة القدم، الأرجنتيني دييغو مارادونا، إلى أن الفريق الطبي للأسطورة ” تصرف بطريقة غير ملائمة تكشف عن تقصير وإهمال”.وصدمت وفاة مارادونا عن 60 عاما في نوفمبر من العام الماضي، الأرجنتين وعالم كرة القدم، حيث كان يحظى بشعبية هائلة، وطالب كثيرون بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين […]

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