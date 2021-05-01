الخلية: ضبط أكداس من الأسلحة والمتفجرات في محافظة الأنبار

2021/05/01 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن العثور على أكداس من الاسلحة في عدة مناطق في محافظة الانبار.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آيار 2021)، أن "قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار باشرت من خلال الفرقة العاشرة ومديرية افواج الطوارئ وافواج الحشد العشائري بواجب بحث وتفتيش في عدة مناطق في المحافظة، حيث عثرت في منطقة زنكورة البو مرعي على ( عبوة ناسفة على شكل جليكان C4 سعة ٢٠ لتر عدد ١٧، وفي منطقة فيضة الغزلان حيث تم العثور على ( جليكان سعة ٢٠ لتر يحتوي على حبوب مخدرة عدد ٢٥٠٠ حبة مخدرة)".

وأضاف أنه "تم العثور ايضا على كدس عتاد في صحراء الحريجية يحتوي على ( صواريخ مختلفة عدد /٨ ) وتم معالجتها من قبل القوة المذكورة".

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