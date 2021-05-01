القبض على متهم بإطلاق نار على دار احد المواطنين

2021/05/01 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بإطلاق النار على دار احد المواطنين.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد سماع صوت اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد العاشر التابع لقيادة شرطة بغداد تم على الفور التوجه إلى مكان اطلاق النار وتبين قيام احد المتهمين بإطلاق النار على منزل احد المواطنين والهروب داخل ازقة منطقة الصدرية ببغداد تم على الفور تطويق المنطقة ومطاردة المتهم ضمن الازقة والقاء القبض عليه وبحوزته بندقية كلاشنكوف مع مخازن عدد اثنان مع اطلاقات حية".

واضاف البيان انه "تم التحفظ على المتهم والمضبوطات والتوجه به الى مركز شرطة باب المعظم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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