مباحثات النووي الإيراني.. الجولة الثالثة تختتم السبت وأمل بـ

2021/05/01 | 15:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد الأطراف المنضوون ضمن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني اجتماعا السبت على مستوى رؤساء الوفود لاختتام الجولة الثالثة من المباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا.

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