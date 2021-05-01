الطيران المدني تستكمل اجراءاتها لمنح الموافقات الرسمية لرحلات إجلاء العراقيين العالقين في الهند

2021/05/01 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت سلطة الطيران المدني، انها تستكمل اجراءاتها لغرض منح الموافقات الرسمية لرحلات إجلاء العراقيين العالقين في الهند.

وذكرت السلطة في بيان أنه “بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، بإجلاء العراقيين العالقين في الهند فقد تم التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية على تسيير رحلات للخطوط الجوية العراقية لأجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند من خلال تنسيق الجهود والأدوار لكل جهة بهدف تقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى البلاد”.

واكدت أن “هناك متابعة متواصلة لغرض استكمال جميع الإجراءات الاحتزارية والصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة والتي من خلالها سوف يتم تحديد أول رحلة لاجلائهم ضمن توقيتات سيتم الإعلان عنها ضمن مواقعنا الرسمية”.

وأضافت السلطة أنه “تم تهيئة صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي والتي ستكون مخصصة لاستقبال جميع الرحلات الخاصة بعودة العراقيين من الهند إلى العراق مع مراعاة الإجراءات الصحية حفاظا على سلامة مواطنينا”.

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