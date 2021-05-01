الاعلام الامني تعلن نتائج عمليات البحث والتفتيش في الانبار

2021/05/01 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، نتائج عمليات البحث والتفتيش في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان أن “قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار ومن خلال الفرقة العاشرة ومديرية افواج الطوارئ وافواج الحشد العشائري، باشرت بواجب بحث وتفتيش في عدة مناطق في المحافظة”.

واوضحت ان “القوة عثرت في منطقة زنكورة البو مرعي على (عبوة ناسفة على شكل جليكان C4 سعة ٢٠ لتر عدد ١٧ ، وفي منطقة فيضة الغزلان حيث تم العثور على ( جليكان سعة ٢٠ لتر يحتوي على حبوب مخدره عدد ٢٥٠٠ حبة مخدره ) ، كما تم العثور على كدس عتاد في صحراء الحريجية يحتوي على.



( صواريخ مختلفة عدد /٨ ) وتم معالجتها من قبل القوة المذكورة اعلاه”.

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