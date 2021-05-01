الكهرباء تتحدث عن مساع لتجربة العداد الإلكتروني في عموم المحافظات

2021/05/01 | 15:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، وجود مساع لتعميم تجربة العداد الالكتروني في عموم المناطق.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح إنه “من المفترض العمل بالعداد الالكتروني في مناطق منتخبة، ومن ثم دراسة معايير التجربة من ناحية نجاحها من فشلها ومعالجة الاخفاقات الموجودة بها”، لافتاً الى أنه “وفق القرارات الحكومية ستضع وزارة […]

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