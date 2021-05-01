2021/05/01 | 15:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطة الطيران المدني: أكملنا إجراءات الموافقة لبدء رحلات إجلاء العراقيين من الهند هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 15:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران المدني: أكملنا إجراءات الموافقة لبدء رحلات إجلاء العراقيين من الهند) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران المدني: أكملنا إجراءات الموافقة لبدء رحلات إجلاء العراقيين من الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).