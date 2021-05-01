2021/05/01 | 15:44 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الثلاثاء المقبل لاحياء ذكرى استشهاد الامام علي "عليه السلام ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الثلاثاء المقبل لاحياء ذكرى استشهاد الامام علي "عليه السلام ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).