حقوق الانسان تحذر من كارثة صحيّة بفعل مشاهد داخل المستشفيات

2021/05/01 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذرت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، جراء عدم التزام مرافقي المرضى بتعليمات وزارة الصحة.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “عدم التزام الكثير من المرافقين للمرضى بتعليمات وزارة الصحة خلال تواجدهم في الردهات الخاصة بعزل المصابين بكورونا حالة خطيرة يجب أن تعالج “، مشيراً إلى أن ” قلة الكوادر الطبية وتعرضها للضغوط جراء زيادة أعداد الإصابات حالة أخرى تحتاج للمتابعة”.

ولفت البياتي الى “وجود أخطاء تتعلق بالتعامل مع الحالات الطارئة”، مبيناً أن “الجهل الصحي وعدم الالتزام بالقانون يؤديان إلى نتائج كارثية”.

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