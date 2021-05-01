الاستخبارات تعلن تفاصيل القبض على مسؤول الاوكار في داعش

2021/05/01 | 15:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع، السبت، القبض على مسؤول الاوكار وتجهيزاتها في تنظيم داعش بصحراء الانبار.

وقالت المديرية، في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (1 ايار 2021)، إنه "بعملية نوعية تأتي مكملة لمهامها في ملاحقة الخلايا النائمة لداعش وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة الالي 30 من القاء القبض على احد عناصر الخلايا النائمة والمسؤول عن الاوكار وتجهيزاتها في ناحية الرمانة بمنطقة البو حردان بصحراء جزيرة الانبار".

وأضافت، أن "شقيقته وأولادها كانوا يعملون بما يسمى ديوان (الحسبة) التابع الى داعش، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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