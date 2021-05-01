الشيخ جمال الضاري: نُهنئ عمال ‫العراق‬ الذين يواصلون عملهم بكل إخلاص رغم الظروف الصعبة

2021/05/01 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في تغريدة له: “نُهنئ عمال ‫العراق‬ الذين يواصلون عملهم بكل إخلاص رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والوضع الصحي الحرج نتيجة جائحة ‫كورونا‬، وعلى الحكومة والبرلمان إنصاف هذه الشريحة المهمة وعدم إهمال مطالبهم المشروعة بتحسين واقعهم المعاشي، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب ووضع خطط جادة للقضاء على البطالة”.

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