الموقف الوبائي في إقليم كردستان: انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات

2021/05/01 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس"، نسخة منه (1 آيار 2021)، أن " المختبرات الطبية سجلت 369 إصابة جديدة بالفيروس توزعت على: 38 أربيل، 45 السليمانية، 277 دهوك.

وأكدت الوزارة أن " 926 مصابا تماثلوا للشفاء"

وسجل بيان الوزارة "11 حالة وفاة، بواقع :4 أربيل، 1 كرميان، 6 دهوك.

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