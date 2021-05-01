سلطة الطيران المدني تستكمل إجراءاتها لإجلاء العراقيين في الهند

2021/05/01 | 15:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت سلطة الطيران المدني اليوم السبت ، استكمال إجراءاتها لإجلاء العراقيين في الهند.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، بإجلاء العراقيين العالقين في الهند فقد تم التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية على تسيير رحلات للخطوط الجوية العراقية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند من خلال تنسيق الجهود والأدوار لكل جهة بهدف تقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى البلاد ".

وأكد البيان أن "هناك متابعة متواصلة لغرض استكمال جميع الإجراءات الاحتزارية والصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة والتي من خلالها سوف يتم تحديد أول رحلة لاجلائهم ضمن توقيتات سيتم الإعلان عنها ضمن مواقعنا الرسمية".

وأضاف أنه "تمت تهيئة صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي والتي ستكون مخصصة لاستقبال جميع الرحلات الخاصة بعودة العراقيين من الهند إلى العراق مع مراعاة الإجراءات الصحية حفاظاً على سلامة المواطنين".

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