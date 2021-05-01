مياه ام قصر موعودة بالتحلية بقيمة مليار دينار عراقي من الموانئ

2021/05/01 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، السبت، تقديم منحة مالية بقيمة مليار دينار عراقي لتحلية المياه في ناحية أم قصر.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في تصريحات صحفية، إن “شركة الموانئ اجتمعت مع إدارة ناحية أم قصر واتفقت على تقديم منحة مليار دينار عراقي لغرض صيانة محطة تحلية المياه وإجراء عملية صيانة متكاملة لبعض الشوارع وإنارتها كونها مرتبطة بميناء أم قصر”.

وأضاف الفرطوسي أن “إدارة الناحية طرحت بعض المشاكل في قطاع الكهرباء ستتم مناقشة آلية معالجتها”.

من جهته قال مدير الناحية صالح عبد المهدي، إن “شركة الموانئ العراقية سبق وأن قامت بصيانة محطة تحلية المياه بمبلغ 985 مليون دينار وعادت هذا الصيف من أجل صيانة المحطة وتوفير المياه العذبة لأهالي الناحية”.

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