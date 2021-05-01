مسؤول محلي: العمليات العسكرية مستمرة في حوض الوقف لتحقيق نتائجها

2021/05/01 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، السبت، استمرار عملية الوقف العسكرية لليوم السادس عل التوالي.وقال مدير ناحية العبارة، (20كم شمال شرق بعقوبة) شاكر ملا جواد، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عملية خوض الوقف العسكرية في المحيط الشمالي والشرقي لناحية العبارة مستمرة في يومها السادس على التوالي من قبل الرد السريع والتشكيلات الساندة بالإضافة الى طيران الجيش". وتابع ملا جواد، أن "صفحة اليوم شملت أهدافاً مهمة على ضفاف نهري ديالى وخريسان، لتعقب دواعش البساتين".وأشار إلى أن "عدداً ليس قليلاً من الطرق الزراعية المغلقة من سنوات طويلة اعيد فتحها من جديد، وتم شق طرق اخرى في اطار خطة متكاملة لإنهاء خطر تنظيم داعش في محيط زراعي كبير ومهم جدا".وبين أن "العملية حققت خلال الأيام الماضية حققت نتائج مهمة، من ناحية ضبط مضافات وتفكيك عبوات ناسفة، وهي مستمرة لحين تحقيق كامل النتائج المرجوة".

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