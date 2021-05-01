الطيران المدني: أكملنا إجراءات الموافقة لبدء رحلات إجلاء العراقيين من الهند

2021/05/01 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، إكمالها إجراءات منح الموافقات الرسمية لبدء الرحلات الجوية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الهند التي تعاني تفشياً كبيراً لفيروس كورونا.وقالت في بيان، إنه “بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجلاء العراقيين العالقين في الهند، فقد تم التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية على تسيير رحلات للخطوط […]

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