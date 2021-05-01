اللقاح يقترب من “النفاد”.. محافظة عراقية تتخذ اجراءً عاجلًا

2021/05/01 | 16:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قالت دائرة صحة النجف، السبت، أن التطعيم بلقاح كورونا سيكون اثناء الدوام الصباحي فقط خلال الايام القادمة.

وذكرت الدائرة في بيان، أنه “بالنظر للاقبال الجيد على التلقيح صباح هذا اليوم وتلقيح اكبر عدد من الراغبين بالتلقيحفسوف يكون التلقيح اليوم والايامالقادمة اثناء الدوام الصباحي فقط ولحين تعزيزنا بحصص اضافية من اللقاحات”.

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