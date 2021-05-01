جمهوريون يطالبون بالتحقيق مع كيري

2021/05/01 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أن كشفت تسريبات وزير الخارجية الإيراني عن دور وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في إبلاغه بالغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا، آثار الأمر حفيظة الجمهوريين، وقلق الديمقراطيين.



وترجم الجمهوريون احتجاجهم في رسالة كتبوها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يحثّونه فيها على فتح تحقيق رسمي للنظر في صحة الادعاءات المذكورة في التسريبات.

وأشار الجمهوريون البارزون، وعددهم 19، إلى أن كيري هو عضو حالي في مجلس الرئيس للأمن القومي ولديه اطّلاع مباشر على المعلومات الاستخباراتية السرية بحكم موقعه هذا.



ودعوا بايدن إلى تعليق عضوية وزير الخارجية السابق في مجلس الأمن القومي حتى انتهاء التحقيق، مشيرين إلى تخوفهم من أن يسرب معلومات سرية جديدة إلى ظريف في ظل محادثات فيينا.

وتقول الرسالة بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، إن الكشف عن معلومات حساسة، سواء عن قصد أو بالخطأ، عن أحد أهم حلفائنا في المنطقة، إسرائيل، لعدو لنا ولدولة راعية للإرهاب ومسؤولة عن قتل وجرح وتشويه الآلاف من القوات الأميركية، يعد سبباً وافياً لتحييد الوزير كيري من إدارتك.

وطرح الجمهوريون احتمال أن تكون الادعاءات بحق كيري كاذبة، لكنهم حوّروا الاحتمال هذا ليصب ضد جهود الإدارة للعودة إلى الاتفاق النووي، فقالوا: “إذا ثبت أن الادعاءات كاذبة فهذا يثبت بشكل بارز أن المسؤولين الإيرانيين هم أطراف مخادعة ونطلب من إدارتك الحذر خلال المفاوضات المتعلقة بمستقبل الموقف الأميركي من إيران”.

وأضافوا في رسالتهم “الوزير كيري لديه تاريخ حافل بتوظيف دبلوماسية تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، عبر التخلي عن سياسة طويلة الأمد للحفاظ على الأمن القومي مقابل أجندة سياسية قصيرة الأمد مشبعة بالعيوب.



وهذه الاستراتيجية أدت في نهاية المطاف إلى تهديد حلفائنا وتقوية أعدائنا”.

وذكرت الصحيفة أن هناك مساعي جمهورية حثيثة لدفع وكالة الأمن القومي بالنظر في سجلاتها للتسجيلات الهاتفية ما بين مواطنين أميركيين ومسؤولين إيرانيين، وذلك بهدف التحقق ما إذا كان كيري تواصل مع ظريف بعد نهاية خدمته كوزير للخارجية لإبلاغه بالمعلومات المذكورة.



ولم تقتصر الانتقادات لكيري على الجمهوريين في الكونجرس فحسب، بل يبدو أن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو مستاء بشكل كبير من التسريبات، إذ قال في مقابلة مع فوكس نيوز “يبدو أنه وخلال إطلاعي الرئيس ترمب على التطورات، كان كيري يُطلع ظريف على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالعمليات الإسرائيلية”.

وكان كيري قد نفى كلياً هذه الادعاءات الواردة في التسريبات، وغرّد قائلاً “أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا التقرير وهذه الادعاءات خاطئة تماماً.



هذا لم يحصل أبداً عندما كنت وزيراً للخارجية أو بعد ذلك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمهوريون يطالبون بالتحقيق مع كيري) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمهوريون يطالبون بالتحقيق مع كيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).