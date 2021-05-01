موقف وبائي “مبشر” للعراق: تراجع كبير بالاصابات.. هل تتجه الموجة الثانية للنزول؟

2021/05/01 | 16:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

منذ عدة ايام واصابات كورونا في العراق تتراجع وتحوم حول الـ6 الاف اصابة فقط بعد ان وصلت لاكبر عدد من الاصابات لتفوق الـ8 الاف اصابة وثم السير في نطاق الـ7 الاف اصابة، قبل ان تستقر في نطاق الـ6 الاف اصابة منذ ايام.

وسجل العراق اليوم السبت لاول مرة منذ اسابيع اصابات بنطاق الـ5 الاف اصابة، حيث بلغ عدد الاصابات 5167 اصابة فقط مقابل 7295 حالة شفاء.

وسجل الموقف الوبائي 33 حالة وفاة فقط.

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