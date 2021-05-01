البيت الأبيض: بايدن يؤيد انتهاج مقاربة دبلوماسية واقعية مع بيونغ يانغ

2021/05/01 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي ان الرئيس جو بايدن يؤيد انتهاج مقاربة دبلوماسية واقعية إزاء كوريا الشمالية.

وقالت ساكي ان إدارة الرئيس بايدن تعمل على تحقيق هدفها المتمثل بإخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية، مبينة ان بوسعها تأكيد انجاز المراجعة الاستراتيجية بشأن كوريا الشمالية، والتي ستتضمن وجوب انتهاج مقاربة دبلوماسية واقعية لهذا الملف بالتشاور الوثيق مع كلّ من كوريا الجنوبية واليابان، في حين حرصت المتحدثة باسم البيت الأبيض على الإشارة إلى أن مقاربة إدارة بايدن لهذا الملف ستختلف عن تلك التي انتهجتها إدارتا ترمب وأوباما.

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