2021/05/01 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي ورئيس المشروع العربي خميس الخنجر في الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات البرلمانية المقبلة والأوضاع الاقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة طبيعة الوضع السياسي في البلاد والاختناقات التي يعاني منها الشعب والقضايا ذات الاهتمام المشترك واستعدادات اجراء انتخابات حرة نزيهة تضمن مشاركة َ نسبةٍ كبيرة من المواطنين بما يجعلها تكتسب المصداقية والقدرة على تلبية تطلعات الشعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنقاذ والتنمية والمشروع العربي يؤكدان أهمية إجراء انتخابات تضمن مشاركة كبيرة للشعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنقاذ والتنمية والمشروع العربي يؤكدان أهمية إجراء انتخابات تضمن مشاركة كبيرة للشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).