خطاب التوفيقية في رواية يحي حقي - قنديل أم هاشم - - محمد علي سليمان

2021/05/01 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان لقد كان أمين الريحاني في رواية " خارج الحريم " مفكراً أكثر منه روائياً، ومفكراً ثورياً بالمفهوم الاجتماعي، قد طرح توافقاً بين الأصالة والحداثة يبدو خارج زمن الرواية الاجتماعي، لكن مع رواية يحي حقي خطت الرواية العربية خطوة مهمة على طريق فكر حداثة يوفق بين الدين والفلسفة، بين العلم والإيمان، بين الأصالة والحداثة، بحيث يأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع العربي المتخلف، وما تزال هذه الرواية الصغيرة، الت ......





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