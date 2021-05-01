ماهو مستقبل الحركة النقابية العمالية في الولايات المتحدة - كمال يلدو

2021/05/01 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_يلدو تواجه الحركة العمالية الامريكية، ممثلة بنقاباتها وإتحاداتها المهنية تحديات جمّة مع دخول العالم مرحلة العولمة واحلال الانسان الآلي محل البشر في الدورة الانتاجية، اضافة الى التطورات التقنية الهائلة التي شهدتها وحدات الانتاج بإعتماد اساليب ومعايير تتيح لارباب العمل الاستغناء عن الاعداد الكبيرة من العمال والاعتماد على عدد اقل ، مما يوفر ارباحا اكبر للشركات ، ناهيك عن التشريعات التي راعت مصالح الشركات ......





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