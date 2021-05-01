نَقْد مَنْطِق التَطْبِيع مَع إسرائيل - عبد الرحمان النوضة

2021/05/01 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة نَشَر الصحافي غير المَبْدَئِي رَشيد نِينِي مقالًا، وَدَافَع فيه على إِقْدَام النظام السياسي بالمغرب على «تَطْبِيع» العلاقات مع إسرائيل.



ولَخَّصَ رشيد نِـينِي في هذا المقال كلّ «المُبَرِّرَات» التي اِسْتَـعْمَلَهَا العديد مِن أنصار «التَطْبِيع» مع إسرائيل.



وَفي مَا يَلِي، سَنَـفْحَصُ مَدَى سَلَامَة المَنْطِق المُسْتَعْمَل في هذه التَـبْرِيـرَات.وَمِمَّا كتبه رَشيد نِينِي: 1- «نُطَبِّعُ لأن ......





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