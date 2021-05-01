اللجنة الاقتصادية تكشف رقما 'صادما' عن أموال العراق المهربة للخارج!

2021/05/01 | 16:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، السبت، ان حجم الاموال العراقية التي تم تهريبها خارج البلاد، بلغت نحو 500 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة مازن عبدالمنعم لـ NRT عربية (1 ايار 2021)، انه "حان الوقت لاسترجاع هذه الأموال الكبيرة والمنهوبة منذ سنوات، لا سيما وان العراق يعيش أزمة اقتصادية وسط ديون ونقص بالايرادات غير النفطية".

واضافت اللجنة انه "من الضروري التحرك الفوري على هذه الاموال واسترجاعها"، منتقدة "تقاضي بعض المسؤولين العراقيين خارج البلاد رواتب تقاعدية بغير حق بعد تغيير عناوينهم الوظيفية".

واشار الى ان "هذه الاموال تتوزع ما بين حقبتين في تاريخ العراق، الأولى ما قبل 2003، والأخرى الفترة التي تليها".

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