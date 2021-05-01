الصحة تسجل 5167 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق منذ 24 ساعة536

2021/05/01 | 16:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 5167 اصابة بـ وباء كورونا و 7295 حالة شفاء اضافة الى وفاة 33 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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