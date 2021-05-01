الديمقراطي الكردستاني: سنخوض الانتخابات في 11 محافظة بـ55 مرشحاً

2021/05/01 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، أنه سيخوض الانتخابات المقبلة في 11 محافظة، بـ55 مشرحا.وقال مسؤول قسم الانتخابات في الحزب، خسرو كوران، في مؤتمر صحافي، حضره “المركز الخبري الوطني”: “سنشارك […]

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