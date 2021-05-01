برلمان كوردستان يدين وبشدة الهجوم الارهابي على البيشمركة

2021/05/01 | 16:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت رئاسة برلمان كوردستان وبشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف قوات البيشمركة.

وكانت عصابات داعش الارهابي قد هاجمت فجر اليوم، مواقع قوات بيشمركة كوردستان، ما اسفرت الاشتباكات عن استشهاد واصابة عدد من البيشمركة.

وقالت رئاسة رئاسة برلمان كوردستان في بيان، جاء فيه: قامت قوى الظلام التابعة لداعش بالهجوم على قوات البيشمركة في محور بردي وللاسف الشديد استشهد وجرح عدد من مقاتلي البيشمركة، وان قوات البيشمركة اثبتت شجاعتها وبسالتها في حماية ارض وشعب كوردستان من اي هجوم او اعتداء.

ان تكرار مثل الهجمات تؤكد حقيقة، ضرورة التوصل الى اتفاق بين اربيل وبغداد حول مناطق المادة 140 من الدستور وانهاء الخلافات بين الجانبين، وكذلك بقاء قوات التحالف الدولي في اقليم كوردستان والعراق وتقديم المساعدة لقوات البيشمركة وتدريبها لانهاء الهجمات الارهابية بشكل جذري ومنع عودة مجاميع داعش الارهابية والتابعين لها والتي هي مصدر خطر لاقليم كوردستان والعراق والعالم اجمع.

باسم برلمان كوردستان، وبشدة الهجمة الارهابية على قوات البيشمركة في كوردستان من قبل عصابات داعش الارهابية في بردي ونبعث التعازي والمواساة الى اهالي وذوي الشهداء الذين ضحوا بانفسهم من اجل حمياة امن واستقرار اقليم كوردستان ونأمل الشفاء العاجل للجرحى.

PUKmedia ترجمة

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