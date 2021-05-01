استئناف الرحلات الجوية بين السليمانية وايران

2021/05/01 | 16:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر استئناف الرحلات الجوية بين مطار السليمانية الدولي، وايران يوم غد الاحد.

وقال طاهر عبدالله مدير مطار السليمانية الدولي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان الرحلات الجوية بين السليمانية وايران، تستأنف من جديد يوم غد الاحد، موضحا، ان الرحلة ستنطلق بعد ظهر الاحد، من مطار السليمانية الدولي وبالعكس.

وكانت الرحلات الجوية بين السليمانية وايران قد توقفت في الشهر العاشر من العام المنصرم، بسبب جهود مكافحة تفشي فايروس كورونا المستجد.

PUKmedia خاص

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