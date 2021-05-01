آخر تطورات عمليات اجلاء العراقيين من الهند ومكان استقبالهم في العراق

2021/05/01 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن وزير النقل، ناصر الشبلي، السبت، تجهيز طائرة خاصة إجلاء العراقيين المتواجدين في الهند خلال الساعات المقبلة، فيما اشارت سلطة الطيران المدني إلى تهيئة صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي لإستقبالهم.

وقال الشبلي في بيان اليوم، (1 ايار 2021)، انه "منذ تفاقم الاوضاع الصحية في الهند بسبب فيروس كورونا المتحول، وتصاعد نداءات العراقيين القاطنين هناك، وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالعمل من اجل الاستجابة لتلك النداءات، لذلك بدأنا تجهيز طائرة خاصة لهذا الغرض بعد اجراء عمليات الوقاية الصحية".

وأضاف الوزير، ان "طواقم الخطوط الجوية العراقية جاهزة وعلى اهبة الاستعداد للبدء بعمليات الاجلاء خلال الساعات القادمة بعد استكمال موافقات الامانة العامة لمجلس الوزراء و لجنة الصحة والسلامة الوطنية".

من جهتها أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، تهيئة صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي لإستقبال جميع الرحلات الخاصة بعودة العراقيين من الهند إلى العراق.

وذكرت سلطة الطيران في بيان انه "بناءا على توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجلاء العراقيين العالقين في الهند فقد تم التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية على تسيير رحلات للخطوط الجوية العراقية لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند من خلال تنسيق الجهود والأدوار لكل جهة بهدف تقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى البلاد".

وتابع البيان ان "هناك متابعة متواصلة لغرض استكمال جميع الإجراءات الاحتزارية والصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة والتي من خلالها سوف يتم تحديد أول رحلة لاجلائهم ضمن توقيتات سيتم الإعلان عنها ضمن مواقعنا الرسمية".

وأوضح، أنه "تم تهيئة صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي والتي ستكون مخصصة لإستقبال جميع الرحلات الخاصة بعودة العراقيين من الهند إلى العراق مع مراعاة الإجراءات الصحية حفاظا على سلامة مواطنينا".

A.A

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