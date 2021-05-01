صحة الرصافة توزّع الإصابات الجديدة على مناطقها.. وقطاع الأعظمية يتصدر

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة لفيروس كورونا.
قناة "ناس" على تلكرام..
آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":
551 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 37 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 13 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع النهروان 81 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 48 الرصد الوبائي حالة من خلال
قطاع الصدر 16 الرصد الوبائي حالة من خلال
قطاع البلديات الثاني 69 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 17 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاعظمية 144 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاستقلال 27 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 48 حالة من خلال الرصد الوبائي
مستشفى كمال السامرائي 4 حالات
البلديات الأول 95 حالة من خلال الرصد الوبائي
267 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
32 حالة في مدينة الصدر
15حالة في شارع فلسطين
22 حالة في الشعب
8 حالات في المدائن
16حالة في الحسينية
20 حالة في منطقة الاعظمية
16 حالة في منطقة الكرادة
22 حالة في منطقة العبيدي
31 حالة في البلديات
36 حالة في منطقة بغداد الجديدة
9 حالات في منطقة الامين
12 حالة في منطقة الزعفرانية
8 حالات في منطقة الزوية
6 حالات في منطقة المشتل
12 حالة في منطقة النهروان
5 حالات في منطقة الكمالية
7 حالات في منطقة الغدير
وأضافت أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 144773 توفي منهم 1644، ومتبقي قيد العلاج 11757"
وذكرت الدائرة أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1427شخصاً، الشفاء في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة، وتوزعت حالا تالشفاء الجديدة ضمن المناطق التالية":
231حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر
24حالة شفاء في جانب صحة الكرخ
92حالة شفاء في منطقة النهروان
138حالة شفاء في منطقة البلديات
57 حالة شفاء في منطقة الامين
116حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة
95 حالة شفاء في حي الزعفرانية
32 حالة شفاء في منطقة الراشدية
41 حالة شفاء في منطقة حي النصر
86 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين
118حالة شفاء في منطقة الشعب
43 حالة شفاء في منطقة الحسينية
79 حالة شفاء في منطقة الاعظمية
34 حالة شفاء في منطقة حي زيونة
45 حالة شفاء في منطقة بوب الشام
22 حالة شفاء في شارع المغرب
43 حالة شفاء في منطقة الحبيبية
39 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى
35 حالة شفاء في منطقة زيونة
26 حالة شفاء في منطقة حي النضال
31 حالة شفاء في منطقة حي القاهرة
وأفادت، أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 131372 حالة شفاء".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توزّع الإصابات الجديدة على مناطقها.. وقطاع الأعظمية يتصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توزّع الإصابات الجديدة على مناطقها.. وقطاع الأعظمية يتصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).