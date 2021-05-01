صحة الرصافة توزّع الإصابات الجديدة على مناطقها.. وقطاع الأعظمية يتصدر

2021/05/01 | 16:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة لفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

551 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 37 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 81 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 48 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع الصدر 16 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 17 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 144 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 27 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 48 حالة من خلال الرصد الوبائي

مستشفى كمال السامرائي 4 حالات

البلديات الأول 95 حالة من خلال الرصد الوبائي

267 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

32 حالة في مدينة الصدر

15حالة في شارع فلسطين

22 حالة في الشعب

8 حالات في المدائن

16حالة في الحسينية

20 حالة في منطقة الاعظمية

16 حالة في منطقة الكرادة

22 حالة في منطقة العبيدي

31 حالة في البلديات

36 حالة في منطقة بغداد الجديدة

9 حالات في منطقة الامين

12 حالة في منطقة الزعفرانية

8 حالات في منطقة الزوية

6 حالات في منطقة المشتل

12 حالة في منطقة النهروان

5 حالات في منطقة الكمالية

7 حالات في منطقة الغدير

وأضافت أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 144773 توفي منهم 1644، ومتبقي قيد العلاج 11757"

وذكرت الدائرة أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1427شخصاً، الشفاء في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة، وتوزعت حالا تالشفاء الجديدة ضمن المناطق التالية":

231حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

24حالة شفاء في جانب صحة الكرخ

92حالة شفاء في منطقة النهروان

138حالة شفاء في منطقة البلديات

57 حالة شفاء في منطقة الامين

116حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة

95 حالة شفاء في حي الزعفرانية

32 حالة شفاء في منطقة الراشدية

41 حالة شفاء في منطقة حي النصر

86 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

118حالة شفاء في منطقة الشعب

43 حالة شفاء في منطقة الحسينية

79 حالة شفاء في منطقة الاعظمية

34 حالة شفاء في منطقة حي زيونة

45 حالة شفاء في منطقة بوب الشام

22 حالة شفاء في شارع المغرب

43 حالة شفاء في منطقة الحبيبية

39 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى

35 حالة شفاء في منطقة زيونة

26 حالة شفاء في منطقة حي النضال

31 حالة شفاء في منطقة حي القاهرة

وأفادت، أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 131372 حالة شفاء".

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