"اقتصادية" النواب العراقي تعلق على استيراد الغاز من إيران ومصر

2021/05/01 | 16:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: علقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، اليوم السبت، على عملية استيراد الغاز من دول الجوار.وقالت عضو اللجنة النائبة زهرة البجاري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن استيراد الغاز بادرة سيئة لأنه ليس من المعقول استيراده من إيران أو …

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