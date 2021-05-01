المالكي يدعو الجهات الحكومية الى رعاية شريحة العمال الكادحة

2021/05/01 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم السبت، الجهات الحكومية

الى رعاية شريحة العمال الكادحة والأخذ

بنظر الاعتبار الاعباء التي يواجهونها.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه في

تويتر: "في عيد

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