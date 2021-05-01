الكاظمي: مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية للحكومة (فيديو)

2021/05/01 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

السبت، ان مكافحة الفساد في المشاريع

الاستثمارية محط اهتمام وتعد اولوية

للحكومة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الكا

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