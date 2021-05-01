275 مليون دولار مبيعات لقاح «أسترازينيكا»

2021/05/01 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت شركة أسترازينيكا السويدية البريطانية للأدوية، أنَّ أرباحها الصافية تضاعفت في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي فترة بلغت خلالها مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا 275 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس الجمعة، أن المختبر الذي يكشف للمرة الأولى عن حجم أعماله المتعلق بلقاحه، حصد ربحاً صافياً بلغ 1,56 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ولا تمثل مبيعات اللقاح سوى 4% من حجم أعمال الشركة الذي ارتفع بنسبة 15% وبلغ 7,3 مليارات دولار.

ولا تعطي أسترازينيكا سوى بيانات عن لقاحها للفصل الأول من العام، بدون تحديد ما إذا كان ذلك المبلغ الإجمالي لحجم أعمالها منذ إطلاق اللقاح.

ويُعدُّ لقاحها بين اللقاحات الأرخص في السوق، وأكدت المجموعة أنها تبيعه بسعر الكلفة.

واعتبرت شركة فايزر الأميركية التي يُعدّ لقاحها مكلفاً أكثر بكثير، أن مبيعات لقاحها المضاد لـ«كوفيد – 19» ستبلغ 15 مليار دولار عام 2021.

وتأخرت عمليات تسليم لقاح استرازينيكا في أوروبا وهو موضع شكوك حول آثاره الجانبية.

وتم تقييد استخدام لقاح أسترازينيكا في معظم دول الاتحاد الأوروبي بسبب تجلّطات دموية نادرة جداً قد يتسبب بها.



والدانمارك لم تعد تستخدمه أبداً.

ورفع الاتحاد الأوروبي شكوى قضائية ضد المختبر لعدم احترامه التزاماته حول عمليات تسليم جرعات من لقاحه، في إجراء اعتبرت المجموعة أن «لا أساس له».

وخلال الربع المنصرم من العام، تزايدت أرباح أسترازينيكا جراء قفزة في مبيعات علاجاتها الجديدة، خصوصاً في مجال طبّ الأورام، أحد اختصاصاتها.

ورحّب المدير العام للمجموعة باسكال سوريو بهذه النتائج «رغم التأثير السلبي للوباء على تشخيص أمراض كثيرة ومعالجتها».

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