اختفاء 30 جنديا أفغانيا عقب هجوم طالبان على موقع عسكري

2021/05/01 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصادر إعلام محلية باختفاء 30 جنديا على الأقل إثر هجوم لطالبان على موقع عسكري بولاية غزني في جنوب شرق أفغانستان.

ونقل موقع قناة “طلوع نيوز” المحلية عن خالق داد أكبري، عضو المجلس المحلي في الولاية قوله إن هجوما لطالبان على موقع للجيش الوطني في مدينة غزني في وقت متأخر الجمعة أدى لاشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأوضح أكبري أن “الموقع العسكري سقط بيد طالبان”، لافتا أن الاشتباكات ظلت مستمرة حتى صباح السبت.

كما نقل الموقع عن مصدر آخر من مدينة غزني، أن “30 جنديا على الأقل كانوا متمركزين في الموقع اختفوا عقب الاشتباكات”.

في غضون ذلك ، قال مصدر من غزني إن 30 جنديا على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين في أعقاب الاشتباكات.

ولم تعلق حركة “طالبان” على الهجوم.

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