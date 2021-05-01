2021/05/01 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني مددت العاصمة الهندية، السبت، الإغلاق الذي تفرضه لاحتواء وباء “كوفيد 19” لمدة أسبوع، وفق ما أعلن رئيس وزراء المدينة، وسط تفاقم كبير في عدد الإصابات والوفيات.وأفاد أرفيند كيجريوال على تويتر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العاصمة الهندية تمدد الإغلاق لاحتواء كورونا المركز الخبري الوطني.

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