خانقين.. غياب التنسيق بين البيشمركة والجيش

2021/05/01 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مناطق خانقين وجلولاء، عمليات ارهابية، دون وجود تنسيق بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش الاتحادي، بشكل يمنع تسلل الارهابيين.

واوضح خليل خداداد مسؤول لجنة تنظيمات جلولاء للاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia: ان ارهابيي داعش قاموا باحدث عملية ارهابية، بخطف رعاة اغنام قرب قرية محمد عباس على نهر الوند التابعة لقضاء خانقين، مشيرا الى ان الارهابيين يستغلون فراغات امنية كما تكررت الهجمات الارهابية بمناطق وقرى اخرى خلال الاسبوع الجاري.

واضاف: ان غياب التنسيق بين البيشمركة والجيش يوفر للمجاميع الارهابية التسلل وتنفيذ عمليات خطف وقتل وسلب المواطنين.

وكان قوة للحشد قد تعرض الجمعة، الى هجوم ارهابي قرب نفط خانة ما اسفر عن اصابة منتسبين اثنين، كما اصيب شاب " 18" عاما، قرب قرية القاية، اثر تعرض ارهابي.

PUKmedia خاص

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