2021/05/01 | 17:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عيدهم العالمي.. عمال السليمانية يتظاهرون للمطالبة بتأمين حقوقهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في عيدهم العالمي.. عمال السليمانية يتظاهرون للمطالبة بتأمين حقوقهم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في عيدهم العالمي.. عمال السليمانية يتظاهرون للمطالبة بتأمين حقوقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).